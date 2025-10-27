Momo nunca negó su simpatía con el peronismo aunque no suele tocar temas políticos en sus streams, donde se dedica al entretenimiento más liviano.

Eso no fue suficiente para impedir que en su chat, mientras transmitía en vivo, le aparecieran libertarios con ganas de gozarlo por la victoria de La Libertad Avanza.

Lejos de enfurecerse, Momo se tomó el tiempo para contestarles a los que le decían que su vida iba a cambiar por la derrota del peronismo.

Tomando distancia dejó en claro que el éxito que cosechó le dio sus réditos y que tiene la vida resuelta, pero que el futuro está más negro para el resto.