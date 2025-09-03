Durante la cobertura previa por el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en un barrio de Moreno, la cronista de LN+ se puso a buscar testimonios de vecinos.

Durante la recorrida, la periodista conversó con uno hombre que se mostró molesto por la visita del mandatario y llamó “coimero” a Javier Milei. Además, expresó su preocupación por la seguridad del libertario y habló de “autoatentado”.

Además, y en el mismo móvil y unos segundos después, asomó un muchacho que se puso a entornar la Marcha Peronista en vivo.