Móvil imperdible
Momento televisivo del día: en LN+ llamaron “coimero” a Milei y cantaron la Marcha Peronista en vivo
En la previa del acto libertario en Moreno, la cronista intentó conversar con vecinos que apoyaran al presidente. Sin embargo, se cruzó con un señor que arremetió contra el gobierno y con otro que entonó algunas estrofas de la Marcha Peronista.
Durante la cobertura previa por el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en un barrio de Moreno, la cronista de LN+ se puso a buscar testimonios de vecinos.
Durante la recorrida, la periodista conversó con uno hombre que se mostró molesto por la visita del mandatario y llamó “coimero” a Javier Milei. Además, expresó su preocupación por la seguridad del libertario y habló de “autoatentado”.
Además, y en el mismo móvil y unos segundos después, asomó un muchacho que se puso a entornar la Marcha Peronista en vivo.