La ministra de Seguridad estuvo en A24 con la intención de defender la estrategia del gobierno nacional de recurrir a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei.

En ese marco, Patricia Bullrich protagonizó un insólito momento cuando quiso explicar la denuncia que hizo su ministerio para censurar periodistas.

En la conversación con el periodista oficialista Pablo Rossi, la funcionaria negó la solicitud de los allanamientos a los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.

“Nosotros no hemos pedido nada”, remarcó. Segundos después, le leyeron la denuncia en vivo donde quedaba expuesto el requerimiento.