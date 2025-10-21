Lo del Gobierno ya es indefendible y a los periodistas militantes y operadores que son bancados por el oficialismo, ya no les da la cara para salir a defender ciertas ridiculeces al aire.

En los últimos tiempos se ha visto a varios periodistas afines al gobierno criticar a Javier Milei por la terrible situación en la que se encuentra el país y que no resiste mayor análisis.

En este caso se dio un momento increíble al aire, cuando Jonatan Viale discutía con sus compañeros sobre la trampita que el gobierno quiere hacer sobre el conteo de votos, para establecer un solo número nacional en vez de hacer un recuento de los resultados de cada distrito.

De esta manera intentarán dejar de lado al peronismo que no se llame Fuerza Patria para intentar engañar al electorado y hacer de cuenta que no sucedió lo que todas las encuestas anticipan que sucederá.

Por eso, tras algunos minutos de discusión, Viale se dio cuenta de la pavada que estaba defendiendo y aseguró: "Es insólito que estemos discutiendo si Insfrán pertenece o no a Fuerza Patria".