"No me dejan entrar a mi casa porque soy medica porque estoy en contacto con pacientes con coronavirus. No dejan entrar los médicos porque tienen miedo que el resto de las personas que están aisladas en su casa se puedan contagiar de mi que también voy a estar encerrada en mi casa", dijo la mujer que filmó todo el hecho.

Según informaron en C5N, es una médica que viene de Entre Ríos y vino a la casa de sus padres en el country del Golf de Nordelta para pasar allí la cuarentena. Pero los empleados de seguridad tuvieron orden de no degarla ingresar porque es médica.

Nerviosa por el violento hecho, la mujer contó que no la dejaron ingresar. "Nordelta no deja entrar a los médicos que trabajan en hospitales con coronavirus", señaló.