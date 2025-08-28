Este militante libertario quedó escrachado in fraganti por las mismas cámaras de televisión que utilizó para intentar ensuciar a los manifestantes que se pronunciaron contra la visita del presidente en Lomas de Zamora.

El hombre apareció en las cámaras de TN mostrando una gran piedra, y asegurando que “esta piedra pasó a centímetros de la cabeza del presidente”.

“Son estos kirchneristas que vinieron a agredirnos. Esto casi me rompe la cabeza, me pegó en la espalda. El amor vence al odio, dicen, acá está el amor”, aseguró completamente indignado.

Pero fueron las mismas cámaras del noticiero oficialista las que capturaron el momento en que este personaje sacó esa piedra de un volquete que estaba en la zona.

Cuando el noticiero estaba paneando la situación se pudo ver a este mentiroso retirando el cascote de un volquete, el que luego utilizó para acusar a “los kirchneristas”. Parece que en LLA no hay uno que se salve de las mentiras.