Los trolls libertarios hicieron famosa la frase "todo marcha de acuerdo al plan", para transmitir la sensación de control sobre lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, con el cimbronazo de los resultados de las elecciones bonaerenses, los ánimos se han caldeado.

Iñaki Gutiérrez, popularmente conocido como La Pepona, es el reflejo del clima imperante entre los principales dirigentes de La Libertad Avanza.

Con la avanzada del partido libertario comenzando su campaña electoral el Tucumán, un militante le contó al móvil de C5N el diálogo que tuvo con el encargado de las redes de Javier Milei.

Y la respuesta que recibió da cuenta por sí sola de que el horno no está para bollos.