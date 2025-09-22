Así como el titular del bloque de Diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, cuestionó la reducción a cero de las retenciones a las exportaciones de granos, por considerarla "oportunista y electoral", en las redes sociales se hizo viral un mensaje de Javier Milei en el cual se expresa en ese mismo sentido.

Se trata de una declaración efectuada hace unos meses, cuando visitó la Expoagro en el autódromo de San Nicolás. "Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones", aseguró Milei en aquella ocasión.

"Pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente y tengamos que volver a ponerlas", agregó el libertario, y así expuso la contradicción del gobierno por su manera de actuar.