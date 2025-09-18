El Presidente de la Nación volvió a dar vergüenza ajena con sus declaraciones a través de su cuenta oficial de X tras otra durísima derrota política que sufrió a manos del Congreso Nacional.

Luego de que se rechazaran los vetos del mandatario respecto a la ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría, Milei no se había expresado hasta la mañana de este jueves donde desató toda su furia nuevamente.

Tarde que luego de la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires se mostrara un poco más tranquilo y con el tono muy bajo, ahora parece que no pudo evitar tratar a los diputados de "kukas" por no votar otro insensible plan de ajuste sobre los más vulnerables.

Así lo mencionó en un tuit con un noto agresivo y desafiante donde aseguró que los diputados "‘antikukas’ votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos" y sentenció: "Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina".

Claro que las redes sociales no tardaron en reaccionar con todo tipo de mensajes y memes.