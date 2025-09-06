Milei violó la veda para compartir una fake news sobre su pobre acto de cierre de campaña

El laberinto en el que se encuentra el Gobierno se dirime entre justificar la baja cantidad de público que reunión Javier Milei en el acto de cierre de campaña en Moreno -como Agustín Romo- o mentirse, como el propio presidente.

Es que Javo violó la veda para compartir en sus redes imágenes falsas sobre el cónclave en el oeste del Gran Buenos Aires. Pero las redes lo deschavaron al viralizar la imagen área real.

La realidad se puede hacer tapa o tapar ¿no?