Javier Milei viajó a Mar del Plata para acompañar a Diego Santilli, el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en medio del caso Espert y tuvo un fuerte cruce con un hombre que lo cuestionó desde el balcón de su casa.

A partir de su visita a Mar del Plata, el móvil de C5N aprovechó para conversar con vecinos y habitantes de esa ciudad. Un joven, molesto con las políticas del gobierno, no dudó en mostrar su arrepentimiento de haberlo apoyado.

"Yo lo voté y fue el peor voto de mi vida", declaró, reflejando la decepción de varios habitantes.