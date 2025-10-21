Las listas libertarias son un engendro donde aparecen candidatos vinculados al narco, gatos -Carrió dixit- y personajes variopintos de lo más diverso.

Los primeros son lo que más daño le hacen al gobierno, que tiene que acomodarse en forma cada vez más incómoda cuando algún periodista saca a relucir el tema.

Una figura que está bajo los focos es Lorena Villaverde, con una causa en los Estados Unidos por haber sido encontrada con medio kilo de cocaína que compró en un bar de Miami.

Si bien tanto Javier como Karina Milei no abrieron mano de su figura, el presidente decidió bajarse del viaje a Río Negro para no azuzar el fuego.