Milei sedujo a Cinthia Fernández para sumarla a su lista de diputados

Javier Milei quiere que la panelista y bailarina Cinthia Fernández lo acompañe en una lista de diputados nacionales por la Ciudad, que hace un par de meses avisó en el programa Los Ángeles de la Mañana -donde es panelista- que quería "meterse en política" aún sin formar parte de ninguna estructura partidaria.

Según La Política Online: Milei anda en la búsqueda desesperada de un sello porteño ya que por ahora no tiene partido para competir. Las negociaciones se aceleraron luego de la habilitación que consiguió Ricardo López Murphy de parte de Rodríguez Larreta para competir en una interna dentro de Cambiemos contra María Eugenia Vidal.



Cinthia, la más deseada

Fernández ya fue tentada por Amalia Granata, que es diputada provincial por Santa Fe. Pero la exmodelo será candidata a una banca en el Senado de la Nación en un frente con el PRO.

Cinthia explicó semanas atrás que buscará un cargo para defender a la mujer. "¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo".

El poroteo de Milei

Así, la apuesta de Milei sería ir en busca del voto liberal que no ve con buenos ojos participar dentro de Cambiemos; además de captar a los votantes que, tras la renuncia de Patricia Bullrich, están descontentos con la candidatura de la exgobernadora.

Para Milei, tanto a Vidal como Horacio Rodríguez Larreta son "socialistas". Y sabemos que representa eso para el libertario: "Son zurdos de mierda".