Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente Javier Milei viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de un foro de expertos económicos organizado por el Instituto Milken.

El instituto fue fundado por "el rey de los bonos basura" como apodaron los medios a este financista que logró hacer una fortuna en tiempo récord: pasó de ganar 5 millones a conseguir 550 millones de dólares por año en el breve lapso de una década, antes de terminar en prisión.

En 1990, Milken fue declarado culpable de seis cargos relacionados con fraude y evasión de impuestos, siendo condenado a diez años de prisión, al pago de una multa de 900 millones de dólares e inhabilitado de por vida para ejercer en la industria de valores. Tras cumplir 22 meses de prisión efectiva y pagar 600 millones de dólares, Milken fue liberado. En 2020 fue indultado por el presidente Donald Trump.