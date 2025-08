Javier Milei hizo un alto en su entrevista con Fantino pero no fue para ir al baño sino que, según sus propias palabras, fue a firmar un decreto.

Cuando regresó Fantino le preguntó si era cierto y el tipo, sin dudarlo un segundo contestó: "Y sí man, ¿que querés? Soy el Presidente!".

En realidad esto no sería algo tan fuera de lo común si no fuera porque su principal estrategia de defensa en el caso de la estafa de $LIBRA fue que no lo había hecho como Presidente sino desde su cuenta personal.

Más allá de que la Justicia ya determinó que la cuenta con tilde gris significa que es oficial y no personal, el que haya firmado un decreto después de las 12 de la noche confirma que el hombre es Presidente 24/7, lo que significa que el tuit por el cual se estafó a cientos de personas también lo hizo como Presidente de la Nación.