Javier Milei no para de sorprender con su actividad en redes. Como si no tuviera un país que gobernar, el Presidente se dedica a usar las redes sociales mientras la inflación no cesa.

Y en su esfuerzo por mostrar que su marca es un éxito en el mundo ahora compartió la imagen de una protesta en Bolonia, al norte de Italia, donde algunas personas usaron una careta con su imagen.

Lo curioso es que la protesta es contra la municipalidad porque bajó el límite de velocidad a 30km por hora. En momentos donde la ultra derecha quiere terminar con el Estado, la exageración es tal que los libertarios también se oponen a las máximas de velocidad.