En medio de los incidentes que se registraron por su presencia en Lomas de Zamora, Javier Milei habló por primera vez de la acusación por coimas que surgieron luego de la filtración de audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó el Presidente ante la consulta de Lautaro Maislin por C5N.

La jornada había comenzado con normalidad, con algunos militantes escoltando el vehículo oficial y celebrando la visita del Presidente. Sin embargo, al cruzarse con vecinos y opositores al gobierno se reunieron para repudiar el ajuste libertario, se registraron hechos de violencia.