El activista trumpista Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado hoy en un tiroteo ocurrido en Utah Valley University, en Orem, Utah.

Kirk, de 31 años, participaba en su gira "American Comeback Tour" cuando recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en el escenario.

Para repudiar el crimen, el presidente Javier Milei publicó un mensaje y cargó contra la izquierda por ser "en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio".

El mensaje de Milei:

Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente.

Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble.

Adiós.