"TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin", escribió Javier Milei en su cuenta de X para realizar el anuncio.

Así, Diego Santilli, ganador de la elección como diputado en provincia de Buenos Aires, en reemplazo del renunciado José Luis Espert por el narcoescándalo, asumirà como ministro del Interior, en lugar de Lisandro Catalán.

Y las redes reaccionaron recordando las declaraciones del Colorado de hace una semana, que había avisado que no había candidaturas testimoniales y que "todos" los candidatos de LLA asumirían su banca: