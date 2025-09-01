El gobierno nacional recurrió a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei, con la intención de censurar a la prensa en medio de las denuncias de coimas.

Y así como el comunicador oficialista Pablo Rossi criticó la estrategia libertaria desde la señal de A24, el mileísta Franco Mercuariali se expresó en ese mismo sentido.

“No puedo entender como mezcla espías rusos, con un canal de streaming, con el vicepresidente de la AFA”, señaló Mercuriali.

Además, el comunicador de TN, agregó: “Esta idea de querer allanar los domicilios de periodistas para saber cuál es la fuente de información que tienen es un delirio”.

"Sos gobierno, te critican, te la tenes que bancar, no hay mucha vuelta en esto", remarcó.

