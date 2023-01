"You are over”, con esa frase Javier Milei selló su mensaje lapidario contra María Eugenia Vidal.

Milei se burló de Vidal por su derrota electoral en el año 2019, cuando la población Bonaerense le dió la espalda luego de su gestión como gobernadora.

Sin defender a Axel Kicillof (más bien todo lo contrario ) el diputado liberal cruzó a su par del PRO, en una clara disputa por el electorado de derecha.

“Escapaste a CABA buscando 60% de los votos que no conseguiste. YOU ARE OVER”, le reprochó Milei.

Milei publicó este tuit luego de que la legisladora criticara al gobernador y lo acusará de ser "un soberbio que abandonó a los bonaerenses".

“Ese soberbio, además de incompetente inútil e ignorante te ganó la elección por paliza”, tiró Milei.

Además, este domingo el libertario también apuntó contra JxC “hacer declaraciones fascistas, totalitarias, antidemocráticas”.