"¿Te tomarías un café con Larreta?", le preguntaron a Javier Milei en el programa que conduce Jonatan Viale. "No, no me gustaría morir envenenado", contestó el liberario.

En el marco de las tensiones y disputas que atraviesa la oposición al gobierno nacional, el diputado por La Libertad Avanza renovó sus denuncias contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"La próxima vez que mientan que sepan que voy a usar mis redes para denunciarlos", advirtió Milei ante Viale.

"No te pongas nervioso", le dijo el periodista con la intención de calmarlo pero el legislador siguió con sus cuestionamientos.