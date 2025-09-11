El diputado electo por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, dijo en una entrevista que su madre, jubilada, no llegaba a fin de mes y esta simple declaración fue suficiente para que el inefable Gordo Dan saliera a crucificarlo desde su programa de streaming.

Pero al parecer algo está cambiando y la opinión del tuitero que antes anunciaba hasta cambios de gabinete no parece haber sido tomada muy en cuenta.

De hecho Karina Milei ya había adelantado su opinión sobre Agustín Romo, actual titular del bloque libertario en la Provincia, al dejarlo afuera de la mesa política, pero ahora suena el mismísimo Bondarenko para ocupar su lugar como jefe de bloque.