Cambio de era
Milei le baja el pulgar al Gordo Dan y las fuerzas del cielo y Bondarenko suena para ser el próximo jefe de bloque
El jefe de los trolls libertarios había salido a atacar al excomisario y actual diputado electo Maximiliano Bondarenko, pero al parecer lo pondrán en el lugar de Agustín Romo.
El diputado electo por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, dijo en una entrevista que su madre, jubilada, no llegaba a fin de mes y esta simple declaración fue suficiente para que el inefable Gordo Dan saliera a crucificarlo desde su programa de streaming.
Pero al parecer algo está cambiando y la opinión del tuitero que antes anunciaba hasta cambios de gabinete no parece haber sido tomada muy en cuenta.
De hecho Karina Milei ya había adelantado su opinión sobre Agustín Romo, actual titular del bloque libertario en la Provincia, al dejarlo afuera de la mesa política, pero ahora suena el mismísimo Bondarenko para ocupar su lugar como jefe de bloque.