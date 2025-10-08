Después de cruzarse con un hombre que lo repudió en Mar del Plata, el presidente Javier Milei volvió a ser insultado por la gente en plena calle, tal como ocurrió en ocasiones anteriores.

Este miércoles, Milei y la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina, fueron abucheados por vecinos del microcentro porteño.

Luego de que los hermanos Milei salieran de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605, una muchedumbre se concentró y los insultó mientras cada uno subía a toda velocidad a sus camionetas oficiales, para ser escoltados por personal de seguridad.

"Hijo de puta", corearon los vecinos en una clara demostración de repudio a la presencia de los libertarios.