En pleno acto
Milei habló de más y se autoincriminó: «Les estamos afanando el choreo»
El presidente encabezó un acto de campaña y lanzó una polémica definición en medio de las denuncias por posibles coimas que sacuden al gobierno nacional: «Están molestos porque les estamos afanando los choreos».
En un acto de campaña que encabezó en Junín, donde se registraron incidentes entre libertarios y manifestantes, el presidente Javier Milei dejó una polémica frase con la intención de cuestionar a la oposición.
Con el caso de las coimas que desató una crisis en el gobierno, el presidente indicó: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos".