En un acto de campaña que encabezó en Junín, donde se registraron incidentes entre libertarios y manifestantes, el presidente Javier Milei dejó una polémica frase con la intención de cuestionar a la oposición.

Con el caso de las coimas que desató una crisis en el gobierno, el presidente indicó: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos".