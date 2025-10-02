Tal vez como estrategia de campaña, o como maniobra distractoria ante la cantidad de palos que le llegan a su gobierno, o porque no se da cuenta de nada y cree que ‘todo marcha según el plan’, Javier Milei se prestó a una amplia entrevista con Gabriel Anello.

El controvertido conductor de Radio Mitre jugó a ser el anfitrión más amable posible dado su fanatismo por el gobierno libertario.

Pero aun así Milei quedó en evidencia con un par de frases que marcan sus prioridades en materia de empatía, donde es capaz de quebrarse emocionalmente por el recuerdo de un gol de Martín Palermo pero ser indiferente ante discapacitados o jubilados.

Y para colmo, desafiando la lógica, contó que está preparando un show en el Movistar Arena con una banda y gasta parte de su tiempo en ensayar los temas.

Preparando el show

Como si no tuviera preocupaciones y asuntos que atender, Milei le contó a Anello que se pasa las noches ensayando los temas que le pasa su banda.