En medio de la tormenta política y judicial que atraviesa el país, Javier Milei se mostró como ajeno de los problemas que sufre el gobierno y se mostró ensayando con una banda para su acto de mañana en el Movistar Arena de Villa Crespo.

La foto, que circula con fuerza en redes, muestra al mandatario más concentrado en la diversión que al escándalo por la causa narco de Espert que domina la agenda nacional.

La imagen del ensayo generó críticas y comentarios irónicos por la coincidencia entre el despliegue artístico y la crisis que enfrenta el gobierno: