El presidente Javier Milei despidió en la madrugada del jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en los audios que dio a conocer Jorge Rial en C5N, en los que se denuncia una presunta red de coimas en la compra de medicamentos.

El Gobierno lo hizo público con un extraño comunicado de la Vocería Presidencial, que calificó la remoción de Spagnuolo como una medida “preventiva”. Y la justificó por estar "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

El Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita del ministerio de Salud. Así, increíblemente quién intervendrá ANDIS será el ministro Mario Lugones, apuntado por las muertes por fentanilo. En los últimos días, hasta Eduardo Feinmman y Alejandro Fantino pidieron su renuncia.

Los audios

Spagnuolo, el director de la Agencia de Discapacidad que cuando alguna persona le acercaba un reclamo contestaba "Si vos tuviste un hijo con discapacidad el problema es tuyo, no del Estado".

Ese tipo está de salida… la crueldad del Gobierno no cambiará.