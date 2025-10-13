Lanzado a la campaña electoral, Javier Milei repitió ante Luis Majul toda su andanada de ataques al kirchnerismo, al que ha puesto como el adversario principal.

Cerrado en su defensa del gobierno y negando que el plan económico no esté dando resultado, centró el llamado al voto al miedo contra el peronismo.

En el medio, no dudó en defender a rajatabla a José Luis Espert, pasando por alto las acusaciones en su contra que se conocieron por la causa en los Estados Unidos contra Fred Machado.