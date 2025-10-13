En su mundo
Milei dijo que la renuncia de Espert fue "un gesto de grandeza" ante el ataque de los kirchneristas
En una nota con Luis Majul en El Observador, el presidente argentino volvió a defender a José Luis Espert y adjudicó todo a una maniobra de la oposición.
Lanzado a la campaña electoral, Javier Milei repitió ante Luis Majul toda su andanada de ataques al kirchnerismo, al que ha puesto como el adversario principal.
Cerrado en su defensa del gobierno y negando que el plan económico no esté dando resultado, centró el llamado al voto al miedo contra el peronismo.
En el medio, no dudó en defender a rajatabla a José Luis Espert, pasando por alto las acusaciones en su contra que se conocieron por la causa en los Estados Unidos contra Fred Machado.