Miente, miente que algo quedará
Milei dijo que es el presidente de la historia que más desendeudó al país y Víctor Hugo lo desmintió con datos
"Soy el presidente que más desendeudó a los argentinos", dijo el presidente en una entrevista. Y el periodista lo desmintió con datos contundentes.
"Soy el presidente que más desendeudó a los argentinos", dijo Javier Milei en nota cómplice con Antonio Laje, envalentonado por los resultados de las elecciones del último domingo.
Víctor Hugo Morales reaccionó en su programa con un cuadro en el que desmintió rotundamente la afirmación del presidente de la Nación.
"Miren lo que es capaz de decir", dijo VH. Y desglosó todo cuánto le pidió al FMI y al Banco Mundial Milei.