"Soy el presidente que más desendeudó a los argentinos", dijo Javier Milei en nota cómplice con Antonio Laje, envalentonado por los resultados de las elecciones del último domingo.

Víctor Hugo Morales reaccionó en su programa con un cuadro en el que desmintió rotundamente la afirmación del presidente de la Nación.

"Miren lo que es capaz de decir", dijo VH. Y desglosó todo cuánto le pidió al FMI y al Banco Mundial Milei.