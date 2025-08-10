Milei cruzó otro límite y difundió una espantosa imagen de Kicillof que fue trucada

“Los números que Milei construye son totalmente falsos”, fue la respuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien habló este sábado y criticó fuertemente la cadena nacional que brindó Milei

Luego, y con un mensaje polémico que volvió a banalizar la histórica consigna del Nunca Más, el presidente lanzó otro ataque dirigido a Kicillof y a modo de respuesta, difundió un polémico posteo en su cuenta de ‘X’.

“Kirchnerismo Nunca Más”, fue la frase que acompañó a la imagen, algo que ya fue repudiado por las Abuelas de Plaza de Mayo.