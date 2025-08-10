Foto trucha
Milei cruzó otro límite y difundió una espantosa imagen de Kicillof que fue trucada
Después de los cuestionamientos realizados por el gobernador a la cadena nacional, el presidente difundió un posteo que muestra al bonaerense con las manos manchadas de sangre.
“Los números que Milei construye son totalmente falsos”, fue la respuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien habló este sábado y criticó fuertemente la cadena nacional que brindó Milei
Luego, y con un mensaje polémico que volvió a banalizar la histórica consigna del Nunca Más, el presidente lanzó otro ataque dirigido a Kicillof y a modo de respuesta, difundió un polémico posteo en su cuenta de ‘X’.
“Kirchnerismo Nunca Más”, fue la frase que acompañó a la imagen, algo que ya fue repudiado por las Abuelas de Plaza de Mayo.