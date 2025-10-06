Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura debido al narcoescándalo internacional que lo vinculan a Fred Machado, Javier Milei habló en La Nación+ para "dar vuelta la página y dejar atrás el pasado".

En diálogo con Luis Majul, el presidente cometió un sincericidio terrible al admitir que intervino ante la Justicia para que condenara a Cristina Kirchner. Y habló de Diego Santilli como reemplazante del prontuariado Espert.

Y en las redes recuerdan las barbaridades que decían Milei del Coloardo. Bueno como también dijo de Macri, Bullrich y Toto Caputo. En posteos y en canales de televisión, el jefe de Estado llamó "engendro" y "corrupto" a Santilli.