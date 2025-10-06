Tras el narcoescándalo
Milei confirmó a Santili como candidato por Espert y las redes recuerdan lo que opinaba del 'Colorado'
"Engendro" y "corrupto" son algunos de los adjetivos que usó el presidente de la Nación al hablar de Diego Santilli hace años. Tras la renuncia de José Luis Espert por el narcoescándalo, Milei confirmó al Colorado como cabeza de lista en Provincia. Y en las redes hablan de papelón.
Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura debido al narcoescándalo internacional que lo vinculan a Fred Machado, Javier Milei habló en La Nación+ para "dar vuelta la página y dejar atrás el pasado".
En diálogo con Luis Majul, el presidente cometió un sincericidio terrible al admitir que intervino ante la Justicia para que condenara a Cristina Kirchner. Y habló de Diego Santilli como reemplazante del prontuariado Espert.
Y en las redes recuerdan las barbaridades que decían Milei del Coloardo. Bueno como también dijo de Macri, Bullrich y Toto Caputo. En posteos y en canales de televisión, el jefe de Estado llamó "engendro" y "corrupto" a Santilli.