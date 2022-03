El diputado de La Libertad Avanza participó del regreso de SDTV a la pantalla de C5N con la nueva conducción de Jorge Rial, donde aseguró que "no es peronista, pero tampoco gorila".

Además, Milei afirmó este sábado que está “en las antípodas del pensamiento de Cristina, pero te va de frente”.

"Yo estoy en las antípodas del pensamiento de Cristina, pero te va de frente. Te dice: 'Te voy a comer el hígado'. Y cuando te lo dice ya está con las servilletas y los cubiertos. Eso me parece respetable. Hay otros que se te hacen los amigos y después te clavan el puñal por detrás", expresó el legislador, durante el clásico programa de humor político y archivo que irá todos los sábados de 21 a 22.30.

Además, destacó que junto a Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Carlos Menem, Cristina Kirchner integra el grupo de mandatarios argentinos que lograron ser reelegidos y alcanzaron una segunda presidencia.

En tanto, sobre el exmandatario Mauricio Macri, el liberal-libertario reconoció que lo votó y se equivocó. "Yo lo voté a Macri, y me equivoqué. Lo que le jodió la vida fue juntarse con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y las palomas del PRO. Son todos de izquierda", explicó.

Cuestionado por el conductor sobre si coquetearía con el peronismo, Milei señaló: "Yo no soy peronista, pero no soy gorila. No creo que el responsable de todos los males sea Perón. El peronismo es la consecuencia de las aberraciones hechas durante la década del 30, que entre otras cosas, crearon el Banco Central para engañar a la gente".