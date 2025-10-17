Cada vez que abre la boca el presidente argentino confirma que vive en una realidad paralela que evidentemente le arma su entorno o tal vez prefiere creerse sus propias mentiras.

Esta vez el mandatario quiso bajarle el precio al kirchnerismo, con el que dijo que iba a terminar pero que le ganó con comodidad las elecciones bonaerenses. De todos modos Milei aseguró que el kirchnerismo "es una minoría ruidosa y decreciente en el tiempo".

Por más amigo que sea Esteban Trebucq le tuvo que recordar que esa minoría ruidosa y decreciente le acababa de ganar las elecciones y Milei, que siempre quiere ganarla, no pudo más que asegurar que fue en circunstancias muy especiales y hasta desafió: "Vamos a ver la nacional".

Al parecer el hombre no le quedó claro que la taba ya se dio vuelta y puede que se despabile después del 26 de octubre.

12 millones de pobres

Pero ese no fue el único entredicho de la entrevista sino que también se cruzaron por los supuestos 12 millones de argentinos que los libertarios habrían sacado de la pobreza y la respuesta de Milei fue realmente insólita.