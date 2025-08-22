Mila empezó su reflexión aclarando que conocía a Diego Spagnuolo desde hace mucho tiempo, incluso antes de que llegaran al gobierno, y que “es un tipo que entró en la vorágine de ser parte de la corrupción de los Milei” y que le fue cayendo la ficha con el tiempo.

Pero la dirigente nacionalista también se permitió celebrar que algunos diputados se estén dando cuenta y salgan del bloque oficialista porque “es un gobierno de corruptos que te envuelve en la corrupción, si no salís de ahí a tiempo”.

Como si esto fuera poco, Mila hizo la comparación con el kirchnerismo y se preguntó si ésta es la nueva política ya que están haciendo lo mismo que criticaban.