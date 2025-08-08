Los libertarios que dicen enfrentarse a la vieja política, no hacen más que copiarla, como en este caso en el que fueron cinco minutos a un barrio popular a sacarse fotos con pobres y con chicos para inmediatamente después volver a su realidad.

El consejo desde el piso de Duro fue que si quieren ir a sacarse una foto a una fábrica deberían apurarse porque quedan cada vez menos.

Pero Mila Zurbriggen, nacida políticamente en el seno de La Libertad Avanza dejó en claro que el único recurso que tienen los libertarios es copiar consignas que hasta hoy denostaban, dejando en claro que no tienen ninguna propuesta para los sectores populares.