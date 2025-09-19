Cuestión de prioridades
Mila Zurbriggen consideró que el objetivo del Gobierno no deberían ser las elecciones sino cómo pagar la deuda
La dirigente nacionalista aseguró que los mercados y accionistas perdieron la fe en la Argentina y comparó la venta de dólares con el 'plan platita'.
Mientras la economía se desploma, el riesgo país vuela y el Gobierno sale a quemar los dólares del Central para intentar controlar su precio, Javier Milei parece más preocupado por lo que pueda pasar en octubre que en cómo conseguir el dinero para honrar la deuda.
Y es que el año que viene el país deberá pagar 19 mil millones de dólares mientras se están quemando lo que queda para que el precio no se dispare.
Claramente hay un tema de prioridades que Milei y su equipo no están terminando de entender, y Mila trata de explicarles.