Mientras la economía se desploma, el riesgo país vuela y el Gobierno sale a quemar los dólares del Central para intentar controlar su precio, Javier Milei parece más preocupado por lo que pueda pasar en octubre que en cómo conseguir el dinero para honrar la deuda.

Y es que el año que viene el país deberá pagar 19 mil millones de dólares mientras se están quemando lo que queda para que el precio no se dispare.

Claramente hay un tema de prioridades que Milei y su equipo no están terminando de entender, y Mila trata de explicarles.