Mila Zurbriggen aseguró que las juventudes libertarias están desencantadas con Milei
La dirigente nacionalista que salió de las filas de La Libertad Avanza aseguró que los jóvenes ya no siguen a Milei.
Mila Zurbriggen conoce de primera mano a las juventudes libertarias ya que supo formar parte de ellas pero ahora aseguró que esa porción de la sociedad está desencantada con Milei y que los votos que sacó en la provincia son los históricos votos macristas ya que los jóvenes prefirieron o darle un voto castigo o directamente no ir a votar.
Pero además en Duro hicieron referencia al fin del idilio de la prensa internacional con el gobierno y con Javier Milei en particular.
Y también se metieron con su hermana, por lo que no sería extraño que al Presidente se le ocurra un nombre "gracioso" para tratar de bajarle el precio al Financial Times.