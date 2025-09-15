Mila Zurbriggen conoce de primera mano a las juventudes libertarias ya que supo formar parte de ellas pero ahora aseguró que esa porción de la sociedad está desencantada con Milei y que los votos que sacó en la provincia son los históricos votos macristas ya que los jóvenes prefirieron o darle un voto castigo o directamente no ir a votar.

Pero además en Duro hicieron referencia al fin del idilio de la prensa internacional con el gobierno y con Javier Milei en particular.

Y también se metieron con su hermana, por lo que no sería extraño que al Presidente se le ocurra un nombre "gracioso" para tratar de bajarle el precio al Financial Times.