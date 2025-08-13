Se tenía que decir...
Mila Zurbriggen aseguró que hay un giro en la sociedad, que tampoco quiere lo que hay ahora
La dirigente nacionalista surgida de la juventud libertaria aseguró que la gente eligió un modelo mas individualista pero que ahora se dan cuenta que tampoco es la salida.
Para Mila Zurbriggen la sociedad en 2023 decidió elegir un modelo más individualista ante los claros errores del peronismo en el poder.
Pero la dirigente nacionalista también aseguró que: "Este es un modelo que no encaja en la Argentina. La sociedad no quería el Gobierno anterior ni tampoco quiere lo que hay ahora".
Claramente con la mayoría de la población endeudada, el supuesto plan del gobierno no estaría funcionando, salvo que el plan fuera destruir la clase media.