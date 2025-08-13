Para Mila Zurbriggen la sociedad en 2023 decidió elegir un modelo más individualista ante los claros errores del peronismo en el poder.

Pero la dirigente nacionalista también aseguró que: "Este es un modelo que no encaja en la Argentina. La sociedad no quería el Gobierno anterior ni tampoco quiere lo que hay ahora".

Claramente con la mayoría de la población endeudada, el supuesto plan del gobierno no estaría funcionando, salvo que el plan fuera destruir la clase media.