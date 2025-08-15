Para desesperación de Antonio Aracre, Duro de Domar dedicó gran parte del programa a desentrañar la madeja atrás de la causa del fentanilo adulterado.

Tras las sospechas de Pablo Duggan de intereses económicos ligados al gobierno para comprar el laboratorio que lo elaboró, por lo cual no se lo sancionó, Mila Zurbriggen apuntó a Javier Milei.

Para Mila, el presidente no está ausente de culpa y sabe más de lo que dice.