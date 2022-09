“Si dejás que te ofendan te hacen mierda. Porque si te fijás lo que dicen de mí, realmente son cosas horrorosas. Más en este momento que el odio pasa a la acción”, reflexionó Julia Mengolini.

La periodista y referente de Futurock suele estar en el foco del odio visceral que la derecha vierte en redes sociales. En ese sentido es que explicó cómo hace para lidiar con el acoso constante.

“A todos los que me tiran mala onda trato de decirles que no me molestan. Tal vez sí me molestan en términos de ver que acá están las peores expresiones. Sobre quienes dudan de que existan que está el odio”, señaló.

Además, sobre quiénes son los efectores de mensajes de odio resaltó: “Yo nunca vi que hagan tendencia a alguien relevante como yo, para decirle las cosas que me dicen"