El Gordo Dan es bancado por gran parte de la jauría libertaria. Pero del otro lado se lo quieren comer crudo por las barbaridades y provocaciones que defiende.

Esta vez, la que estalló fue Julia Mengolini, que juró en su programa de radio que va "a dedicar su vida" para que "soretes como vos vayan presos".

Para que así, concluyó, "no tengan nada más para aportarle a esta patria".