Fue el tema que monopolizó el debate en Duro de Domar por el impacto en la calle y sus implicancias electorales, teniendo a la primera vuelta de octubre asomando en el horizonte.

Las medidas presentadas por Sergio Massa dan un alivio a aquellos que llegan a fin de mes con lo justo, y a pesar de tratarse de sumas fijas que no impactan en las paritarias no dejan de ser una ayuda importante, como lo destacó Julia Mengolini quien pidió especial atención para evitar que estos ingresos no se trasladen a precios.,