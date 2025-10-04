José Luis Espert está cada vez más comprometido con la Justicia, y en TN lo dejaron expuesto con un duro informe sobre los viajes que realizó en aviones privados de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

También en el programa de Jonatan Viale, intentaron darle lugar a los defensores de Espert. Por este motivo, y a pesar sus polémicos dichos, estuvo como invitado el libertario Iñaki Gutiérrez.

"Ante la posibilidad de que Espert se haya mandado una, nos vienen a correr", lanzó el joven asesor, en una frase que rápidamente se volvió viral.