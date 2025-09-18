A pesar de que a principios del mes de julio el presidente Javier Milei había adelantado que vetaría las leyes que para él atentaban contra el equilibrio fiscal, y advertía que de ser rechazados esos vetos, cosa que no creía pero finalmente sucedió, lo iba a judicializar, el Congreso en su conjunto le dio una lección.

Sucede que la Nación Argentina adoptó para su gobierno la forma Representativa, Republicana y Federal pero además, existen tres poderes con división entre ellos por lo que el Poder Ejecutivo no puede desconocer al Legislativo, como intentó hacer Milei.

El Congreso le rechazó tres vetos importantes en cuestión de horas, pero además se le disparó el riesgo país y tuvieron que abandonar la idea de la flotación libre del dólar y salieron a intervenir fuerte el mercado para controlar el precio.

Las redes, claro, reflejaron esta derrota del oficialismo a un mes de las elecciones de medio término que renovarán ambas cámaras.