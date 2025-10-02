Este jueves, el Senado volvió a darle un revés al Poder Ejecutivo al confirmar por amplias mayorías las leyes de Emergencia en Salud Pediátrica y de Financiamiento Universitario, tras los vetos presidenciales.

Con 59 votos afirmativos para la primera y 58 para la segunda, la Cámara alta completó el trámite parlamentario y convirtió en ley ambas iniciativas.

El resultado significa otro nuevo revés político para la gestión Milei, en medio del escándalo por la acusación de vínculos narcos de José Luis Espert, el candidato a diputado de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

