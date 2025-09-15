El Gobierno de Javier Milei afronta una jornada clave con la cadena nacional prevista para esta noche, y con el Fondo Monetario Internacional siguiendo de cerca la presentación del presidente de los lineamientos del Presupuesto 2026.

Para anticipar el mensaje de Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni difundió una foto que lo muestra junto al mandatario, Luis Caputo y José Luis Espert, antes de grabar la cadena nacional.

Lo que en principio parecía una publicación institucional rápidamente se transformó en tendencia, ya que los usuarios en X (ex Twitter) lanzaron memes, comparaciones y chicanas.

"Por comenzar la grabación del discurso por la presentación del Presupuesto 2026 en el Salón Blanco de Casa Rosada", lanzó Adorni y las respuestas no tardaron en llegar: