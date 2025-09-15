Memes y bullying digital: Karina Milei lanzó una agrupación juvenil y las redes la bautizaron "La 3%"
La hermana del presidente, apuntada por el escándalo de las coimas en Discapacidad, reapareció públicamente en la Ciudad de Buenos Aires para lanzar una organización estudiantil libertaria. Las redes estallan con memes y reacciones.
Mientras el hit viral de "alta coimera" suena en todas partes, y hasta incluso es entonada frente al gobernador bonaerense Axel Kicilof, la protagonista de ese tema, Karina Milei reapareció públicamente.
En el marco de la campaña de La Libertad Avanza rumbo a las legislativas, a pesar del escándalo por el supuesto cobro del 3% en las partidas destinadas a discapacidad, Karina Milei encabezó un acto en la Ciudad de Buenos Aires.
La hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, lanzó una agrupación estudiantil libertaria en el barrio de Belgrano, llamada "BASES", donde reunió a jóvenes militantes y estudiantes de distintos colegios.
Las redes sociales se hicieron del anuncio y algunos usuarios bautizaron la agrupación con el nombre de "La 3%":