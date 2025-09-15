Mientras el hit viral de "alta coimera" suena en todas partes, y hasta incluso es entonada frente al gobernador bonaerense Axel Kicilof, la protagonista de ese tema, Karina Milei reapareció públicamente.

En el marco de la campaña de La Libertad Avanza rumbo a las legislativas, a pesar del escándalo por el supuesto cobro del 3% en las partidas destinadas a discapacidad, Karina Milei encabezó un acto en la Ciudad de Buenos Aires.

La hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, lanzó una agrupación estudiantil libertaria en el barrio de Belgrano, llamada "BASES", donde reunió a jóvenes militantes y estudiantes de distintos colegios.

Las redes sociales se hicieron del anuncio y algunos usuarios bautizaron la agrupación con el nombre de "La 3%":