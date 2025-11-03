Posverdad
Mayra Mendoza fue a charlar con los vecinos, un periodista libertario lo quiso vender como un escrache y tuvieron que explicarle
No hay nada más militante que un periodista que intenta venderse como "independiente". Este es el caso de Marcelo Fava, entre otros, que tiene una mirada tan sesgada de la realidad que queda en ridículo en cada posteo.
Ya fuera de la campaña y como parte de su trabajo habitual, Mayra Mendoza fue a hablar con los vecinos de Quilmes.
Obviamente en esas charlas surgen algunos reclamos, los que son lógicos pero justamente en esta oportunidad también le estaban agradeciendo por su trabajo y por las obras terminadas en Quilmes.
Pero la prensa libertaria consideró que esta simple charla era una especie de escrache, incluso cuando Mayra está con una nena y su mamá al lado en una clara actitud de relajación.
Las redes trataron de explicarle a Fava la diferencia entre una charla y un escrache pero parece que todavía no lo entendió.