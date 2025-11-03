Ya fuera de la campaña y como parte de su trabajo habitual, Mayra Mendoza fue a hablar con los vecinos de Quilmes.

Obviamente en esas charlas surgen algunos reclamos, los que son lógicos pero justamente en esta oportunidad también le estaban agradeciendo por su trabajo y por las obras terminadas en Quilmes.

Pero la prensa libertaria consideró que esta simple charla era una especie de escrache, incluso cuando Mayra está con una nena y su mamá al lado en una clara actitud de relajación.

Las redes trataron de explicarle a Fava la diferencia entre una charla y un escrache pero parece que todavía no lo entendió.