"Si tienen intención de que deje de trabajar o de que frene lo que estamos haciendo en Quilmes, que es transformando este distrito, poniendo en línea de igualdad a los barrios gobernando de otra manera; es el precio que tengo que pagar por ser distinta en la política; es el precio que tengo que pagar porque me acusan de ser algo, justamente por no serlo", sostuvo la intendenta a través de un comunicado.

De esta manera, la jefa comunal hizo referencia a la acusación impulsada por el fiscal González el viernes pasado contra Mendoza y otros funcionarios por el presunto manejo irregular de unos $535 millones que la municipalidad de Quilmes abonaba a cooperativas de trabajo.

"No me importa el tiempo que me lleve para aclarar esta situación, y que nadie piense que no voy a dar la cara con mis vecinos, y esto que estoy diciendo acá lo voy a explicar en cada barrio las veces que sea necesario", remarcó Mendoza.

La causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé, luego de una publicación en el medio El Disenso que aseguró que "fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas" cuyos titulares son exfuncionarios o allegados.

Sin embargo, la intendenta de Quilmes reafirmó que "no va a dejar de trabajar" y "de contratar cooperativas, o empresas sociales y empresas más grandes, en caso de que se necesiten para otro tipo de obras" dado que "la Ley Orgánica de Municipios (LOM), así como otras ordenanzas y leyes provinciales, lo permiten".

"Ese 'monto escandaloso', que lo plantean como lo plantean, no es tal, son contratos de trabajo que están casi hasta fin de año, son pautas de trabajo, y obviamente montos establecidos, pero que ni siquiera están pagos", explicó Mendoza.

Asimismo, enfatizó que el trabajo de las cooperativas "está a la vista de los vecinos y vecinas" tanto en los accesos a la ciudad como en los barrios: "Pueden ir al barrio San Sebastián, al barrio San Ignacio y escuchar a los mismos vecinos decir y agradecer que por primera vez llega alguien a esos lugares y tienen que ver con estas cooperativas de trabajo".

"Yo me autodenuncié para que los vecinos y vecinas de Quilmes sepan que soy la primera que está interesada en que se investigue y conozca la verdad y en esto confío en la Justicia", argumentó Mendoza, quien instruyó a su equipo legal y técnico para presentarse como municipio ante la Justicia .

Sin embargo, la intendenta resaltó que espera que una vez que se investigue y se sepa la verdad "también se haga tapa esa verdad, como el sábado pasado salió mi nombre en todas las portadas de diario, la mayoría nacionales, diciendo que estaba imputada en un caso de corrupción"

"La intención es que tenga más valor la noticia que la verdad: aunque la noticia sea mentira y lo único que tenga como objetivo sea ensuciar a las personas, no importa, tiene más valor la noticia", concluyó.